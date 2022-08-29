ثلاثة مرشحين يتنافسون على كرسي رئاسة اتحاد كرة القدم الايرانية

العالم – VAR

وتستعد الكرة الإيرانية لكأس العالم الفین واثنين و عشرين في أكثر الظروف حساسية وفي إطار زمني صعب وضيق، ومن المرجح أن تؤثر الاضطرابات التي حدثت في الأشهر الماضية على نتائج المنتخب الوطني في المنافسات المقبلة.

ومع ذلك، فإن إدارة موثوقة وحاسمة فقط يمكن أن يعيد بعض الاستقرار والعزم إلى الكرة الإيرانية ويُحسِن الوضع الموجود.



يوم الثلاثاء القادم أي بعد يومين سيتنافس ثلاثة مرشحين للجلوس على كرسي رئاسة اتحاد كرة القدم، حيث على أي من المرشحين الثلاثة الحصول على أكثر من خمسين بالمئة من الأصوات اضافة إلى صوت واحد والتي ستكون الأغلبية المطلقة لاستلام زمام الكرة الإيرانية خلال السنوات الاربع المقبل.

ونناقش في هذا البرنامج التساؤلات حول كيفية رؤية المرشحين الثلاثة بعد التأكيد على القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم والاهداف والبرامج التي طرحها المرشحون الثلاثة لأربعة أعوام؟منذ عام 2014، تحركت الكرة الإيرانية اقتصاديًا على أساس مكافآت كأس العالم.برأيك لرئيس الاتحاد المقبل أن يدير الاتحاد من الناحية الاقتصادية خاصة و أن كرة القدم العالمية أصبحت تجارية و تجلب الأموال؟

كما يتم البحث في البرنامج في أهم مشكلة للأندية الايرانية هي المشكلة الاقتصاية ،خاصة الفرق الكبيرة و العريقة ،كيفية حل هذه المشكلة جذريا؟ وكيفية رؤية نظرة الرؤساء السابقين وماذا على الرئيس القادم عمله حول اكاديمية كرة القدم للفئات العمرية؟ وفي السنوات السابقة كان للاتحاد الايراني مقاعد في الاتحاد الدولي ومقاعد مهمه في الاتحاد الاسيوي،و هذه نقطة مهمة جدا لمستقبل الكرة الايرانية و خاصة الاندية التي تشارك في دوري الابطال؟

وأكد ضيف البرنامج رئيس اتحاد الأندية الإيراني السيد محمد کاظم أوليائي ان هنالك نوعا من الديمقرطية في عالم الرياضة وبدأنا نقبل بهذه الديمقراطية في الانتخابات حيث كانت الانتخابات جيدة في اللجنة الأوروبية وكان الجميع قد حضر في عالم الرياضة ولم يكنم بينهم سياسيون لكي يدخلوا عالم الرياضة.

وأشار محمد کاظم أوليائي الى أن الى أن المشكلة الان الذين يأتون الى عالم الرياضة وليست لديهم اي خبرة ويريدوا أن يتعلموا.



هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR": رئيس اتحاد الأندية الإيراني السيد محمد کاظم أوليائي>

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