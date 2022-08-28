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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

في سجون الاحتلال، الأسرى الفلسطينيون وخطوات الاحتجاج...بعد هدوء حذر، هل تتفجر الاشتباكات من جديد في ليبيا؟

في سجون الاحتلال، الأسرى الفلسطينيون وخطوات الاحتجاج...بعد هدوء حذر، هل تتفجر الاشتباكات من جديد في ليبيا؟
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة حل الأسرى الفلسطينيون الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة، في إطار الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا.

العالم - بانوراما

وبحل الهيئات التنظيمة للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ الان مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.

وحل الهيئات التنظيمية يعني وقف التواصل مع إدارة السجون بسبب عدم وجود ممثلين للأسرى، وتتعامل إدارة سجون الاحتلال مع هذه الخطوة بخطورة كبيرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تشهد العاصمة الليبية طرابلس هدوءا حذرا بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها في الساعات الماضية بين فصائل مسلحة متناحرة.

اشتباكات اثارت مخاوف من توسعها لمدن اخرى بظل الانقسام السياسي الواسع بين طرفي الصراع والحلول السياسية المتوقفة بفعل التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية في هذا البلد المضطرب منذ عام 2011.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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