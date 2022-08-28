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عقب السماح للمستوطنين باقتحامه عبر باب الأسباط..

الجهاد الإسلامي: سنواصل حماية المسجد الأقصى المبارك

الجهاد الإسلامي: سنواصل حماية المسجد الأقصى المبارك
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين إنَّ مواصلة قوات الاحتلال ومستوطنيه اقتحام المسجد الأقصى ينذر بتداعيات خطيرة وغير مسبوقة، والتي تمثلت اليوم في اقتحامه عبر باب الأسباط للمرة الأولى منذ احتلاله، وجعله أمراً واقعاً.

العالم - فلسطين

وأكد عز الدين في تصريح صحفي، ان محاولات الاحتلال اليائسة لتثبيت معادلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، لن تنجح أمام صمود شعبنا وأهلنا في بيت المقدس وأكنافه، وثبات مقاومينا مهما بلغت التكاليف والتضحيات.

كما أكد أن هذه المخططات الصهيونية، تستوجب استنفاراً وحراكاً على المستويات الرسمية والشعبية، وموقفاً عربياً وإسلامياً جاداً للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى ومسرى الرسول الأعظم.

ودعا، أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي الضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، لصدّ محاولات المستوطنين وإفشال مشاريع الاحتلال.

وفي سابقة خطيرة، سمحت قوات الاحتلال اليوم الأحد للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن مجموعة من المستوطنين خرجت من باب الأسباط بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة، وعندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت من باب السلسلة.

واعتبرت الأوقاف ،أن ما جرى خطوة استفزازية، وانتهاك صارخ يرتكبه المستوطنون بحق المسجد المبارك.

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