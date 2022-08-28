بوتين يتخذ قرارا هاما بشأن إقامة الأوكرانيين بروسيا

العالم - روسيا

وتسمح "الإجراءات المؤقتة" الجديدة التي نُشرت يوم أمس، لحاملي جواز السفر الأوكراني ولسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، بالبقاء في روسيا "لوقت غير محدد".

حتى الآن، لم يكن يُسمح لهم بالبقاء في روسيا سوى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

كما كان من الضروري الحصول على تصريح عمل أو تصريح خاص، من أجل الإقامة لفترة أطول.

وبات للأشخاص المعنيين "الحق في القيام بنشاط مهني في روسيا من دون تصريح عمل"، حسبما جاء في المرسوم.

كذلك، يحظر المرسوم طرد المواطنين الأوكرانيين من روسيا، باستثناء أولئك الذين تمّ إطلاق سراحهم من السجن أو الذين يشكّلون تهديداً لأمن روسيا.

وأمر بوتين، بموجب مرسوم منفصل، بمنح مساعدات اجتماعية للأشخاص الأكثر حاجة (المتقاعدون، المعوقون والحوامل) الذين اضطرّوا لمغادرة أوكرانيا والأراضي الانفصالية.

وتشير موسكو إلى أن 3,6 مليون شخص، من بينهم 587 ألف طفل، فرّوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية التي قامت بها في أوكرانيا بنهاية شباط/فبراير.

وتشجّع السلطات الروسية هذا الانتقال، كما فتحت مراكز إيواء في مختلف أنحاء البلاد.

وتمكن بعض هؤلاء اللاجئين، بمساعدة النشطاء في كثير من الأحيان، من مغادرة روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي تموز/يوليو، سهّل الكرملين حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية، في إجراء شجبته كييف معتبرة أنه وسيلة لتعزيز نفوذ موسكو في أوكرانيا .