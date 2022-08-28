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صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار الجاد لإنهاء أزمة العراق

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار الجاد لإنهاء أزمة العراق
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة انه "تمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".

وأضاف ان "الجانبين أكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".

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