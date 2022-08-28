وزارة الدفاع تزيح الستار عن 4 انجازات محلية حديثة

العالم- ايران

والمنجزات الدفاعية التي كشفت عنها وزارة الدفاع في هذا المعرض، هي كالتالي :

1- "قنبلة ياسين 400"، وهي من نوع القنابل المجنحة التي تزن 925 كغ ومزودة بمنظومة تحكم نقطوية؛ ومن ميزات هذه القنبلة يشار الى قوة التفجير الشديدة نظرا للحجم الكبير من المتفجرات المخزونة فيها.

2- طائرة "ابابيل كروز" المسيرة، التي تستطيع الاقلاع من انواع المنصات ومزودة بجهاز رصد وتحديد الاهداف وارسال صور مباشرة عنها، مضافا الى التصويب على الاهداف المحددة وتدميرها.

3- منظومة الشهيد الحاج سليماني للدفاع الجوي بمدى ارتفاع قصير، والتي تستخدم لاغراض الدفاع عن المناطق البحرية باستخدام ثنائي لصاروخ "اذرخش" ورشاش "غاتلينغ" سداسي الابعاد للتصويب على اهداف منخفضة الارتفاع.

4- منظومة سلاح الليزر "ظهير"، وهي مزودة بجهاز الرصد المرئي للتشويش على اداء مجسات التصوير المزروعة داخل الاهداف الطائرة كالمسيرات وصواريخ كروز وسائر الاجسام الطائرة الصغيرة، والتصويب عليها باستخدام الليزر.