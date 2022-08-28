شاهد: أوروبا تجهز نفسها لوداع الرفاهية وشتاء قارس !

العالم - أوروبا

ماكرون وصف الشتاء القادم بأنه سيكون شتاء عصيبا وان العالم شهد نهاية المُسلَّمات، والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد، وراحة البال الأكيدة. وتواجه بلدان الاتحاد الأوروبي، تحديات كثيرة على رأسها محاربة تضخم قياسي تجاوز الثمانية بالمائة، وأيضاً اجتياز فصل الشتاء من دون حدوث نقص حاد في امدادات الطاقة لدى بلدان التكتّل التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، هذا إضافة إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الغذاء.

وغردت خولة ناصر الدين:"أزمة الطاقة التي ستكتسح أوروبا في الشتاء المقبل!! ستجبر الشعب الأوروبي اللجوء للتقشف في إستهلاك الوقود!. مما يعني أنهم سيصلون إلى المرحلة التي سيشعر بها الشعب العربي بالرفاهية العالية".

وكتب خالد اسكيف:"وداعا للاستحمام بالماء الساخن وأضواء الشوارع. هذه هي الطريقة التي تعمل بها أوروبا على تقليل استهلاك الطاقة." عنوان مقال نشرته بلومبرج حول كيفية محاولة دول الاتحاد الأوروبي مكافحة أزمة الطاقة. وكتبت أن "الدول الأعضاء في الكتلة تعتزم خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% خلال هذا الشتاء".

اما د.مسفر بن كحلة فكتب:"أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وشمال أوروبا تصل لأرقام تاريخية.. سيكون شتاء قارس و مؤلم للأسر والقطاع الصناعي في أوروبا. أزمة الطاقة لن تنتهي عند هذا الحد والدول الغربية شريكة رئيسية في هذه الأزمة!".