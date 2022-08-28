هكذا ابدى "لابيد " تخوفه من المفاوضات النووية

العالم - الإحتلال

وعقد لابيد مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق النووي الإيراني، واعتبر فيه أن الاتفاق هو "اتفاق سيء"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

وقال لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن الكيان، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.

وادعا رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لابيد بأن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية متعددة الأبعاد منذ أكثر من عام من أجل منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، مع التشديد على أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن رئيس الموساد سيسافر إلى واشنطن في الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها "تل أبيب" لإحباط العودة للاتفاق النووي والتوقيع على اتفاق مجددا.