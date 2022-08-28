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مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال الاسرائيلي يؤجل محاكمة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي حتى 31 من الشهر الجاري

الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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