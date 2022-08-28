اختيار أفضل طيار في مسابقة "صيد الصقور" الدولية

العالم- ايران

واشار المتحدث باسم مسابقة "صيد الصقور" العميد علي بلالي الى ان هذه المسابقة جرت على مدى 18 يوما في مدينة كاشان بمحافظة اصفهان وسط ايران وقال: ان هذه المسابقة جرت بمشاركة 4 دول وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وبيلاروسيا وارمينيا فيما تولت الهند وباكستان دور المراقب ونال التنظيم كامل الرضى من قبل المشاركين.

واشار الى ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري شاركت للمرة الاولى في هذه المسابقة واضاف: ان سائر المشاركين كانوا يمتلكون الطائرات المسيرة اللازمة منذ 5 اعوام وحينما تاكدت مشاركتنا في المسابقة للمرة الاولى، قام اعزاءنا في جهاد الاكتفاء الذاتي بصنع المسيرات اللازمة للمشاركة في المسابقة في غضون 3 اشهر وتحركت الخطط المتعلقة بالطائرات المسيرة نحو الاهداف بصورة جيدة.

واوضح المتحدث بان افضل طيار في هذه الدورة اختير من الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان المشاركين اكدوا حسن الضيافة من قبل القوة الجوفضائية في هذه الدورة من المسابقة.

وتقاسم الفريق الايراني المركز الأول مع الفريق الروسي بمسابقة "صيد الصقور" بعد اجتياز جميع مراحلها بنجاح، في إطار بطولة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في أصفهان.

ويذكر أن المشاركين في مسابقة "صيد الصقور" تنافسوا في تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة وضمان عمليات استطلاعية باستخدامها.

ونالت بيلاروسيا المركز الثاني، وأرمينيا الثالث، حيث احرز فريق ايران لقب افضل طيار وروسيا افضل اخصائي، وحققت روسيا جائزة أفضل رياضي، وأرمينيا لقب الرماية.

وتشمل المنافسات ايضا؛ الرصد الليلي والنهاري والاهداف، والكمائن والكمائن المضادة، وتوجيه نيران المدفعية.