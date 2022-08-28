الاحتلال يؤجل محكمة الشيخ بسام السعدي الى هذا الموعد

العالم - فلسطين

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين "إن محكمة "عوفر" الصهيونية أجلت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي الى الـ31 من الشهر الجاري.

وقدّمت قوات الاحتلال "الإسرائيليّ"،الخميس الماضي، لائحة اتهام بحقّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، شملت ما أسمته سلطات الاحتلال بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب"، بالإضافة إلى أن القيادي السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم أسمته بـ"محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

والشيخ بسام السعدي هو من مواليد 23 /12 /1960 ميلادي في مخيم جنين فلسطين، ويبلغ من العمر 62 عاما، ويعد أحد وأبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، القيادي، مرات عدة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد، حيث أمضى ما يزيد عن خمس عشرة سنة في معتقلات الاحتلال، وكانت السلطات "الإسرائيلية" قد أبعده ضمن إبعاد مجموعات مرج الزهور مطلع التسعينات.

وبتاريخ 1 /8 /2022، تعرض الشيخ بسام السعدي لمحاولة اغتيال من قبل القوات الإسرائيلية، حيث أصيب بعدة رصاصات وتم اعتقاله برفقة صهره أشرف الجدع خلال عملية عسكرية في مدينة جنين.