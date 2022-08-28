الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.."البرهان" يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة

السودان..
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية،عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بأعضاء رئاسة هيئة الأركان المعينة حديثا.

العالم - السودان

وضم الاجتماع قادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الإستخبارات - حسب وكالة أنباء السودان "سونا".



وهنأ البرهان، هيئة الأركان والقادة المترقين حديثا برتبة الفريق متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدا ثقته في الهيئة الجديدة للعمل كفريق متعاون للإستمرار في مسيرة تطوير القوات المسلحة.

وكان البرهان قد أصدر الخميس الماضي، قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.

وشملت القرارات تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.

وبموجب قرار للبرهان تمت ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

روابط ذات صلة

البرهان يدخل تعديلات على قيادة الجيش في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الأسری الفلسطينيون يحيرون الاحتلال بهذه الخطوة ...

السودان.."البرهان" يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة

الشورى اليمني يدين استمرار احتجاز تحالف العدوان سفن الوقود

بايدن والإنسحاب الكارثي من أفغانستان

لأول مرة.. شاهد.. فلسطيني بطل مسابقة VRC العالمية في المواي تاي

كنعاني: مفاوضات فيينا تمضي قدما ضمن مسار إيجابي