وزير الاقتصاد الايراني: صادرات البلاد ازدادت بمقدار 22 مليار دولار

العالم- ايران

وقال خاندوزي ، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاحد: بلغت نسبة السيطرة على السيولة في البلاد 35٪ من 40.5٪. ، في الأشهر الخمسة الماضية، وقمنا بتطوير العمل في توفير تراخيص النشاط الاقتصادي لـ 75000 عمل اقتصادي عبر الإنترنت.

واضاف: على الصعيد الخارجي ، بلغ حجم التجارة الخارجية أكثر من 92 مليار دولار ، ومقارنة بالعام الماضي والحكومة السابقة ، كانت لدينا زيادة قدرها 22 مليار في الصادرات.

وقال: إن الإيرادات المستقرة للموازنة الحكومية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) زادت بنسبة 63٪ مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وتابع خاندوزي: ان سياسة الحكومة في دبلوماسية الجوار ادت إلى تصدير بضائع بقيمة 26 مليار دولار إلى جيراننا وقد حققنا نموًا بنسبة 28٪ في هذا المجال.

وقال وزير الاقتصاد: إن دخلنا النفطي زاد خمس مرات عن العام الماضي ، وفتحنا فرصا في الأنشطة الاقتصادية ، وتضاعف الاستثمار الأجنبي تقريبا من أيلول /سبتمبر العام الماضي إلى اليوم.

واضاف: إن معدل البطالة انخفض إلى 9.2٪ في ربيع العام الجاري ويُظهر معدل التضخم السنوي المنتهي في يوليو من العام الجاري والذي بلغ 40.5٪ انخفاضًا مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 44.2٪.

وأوضح خاندوزي: يجب أن أقول أيضًا إنه في حكومة شعبية لا يُفترض أن تُذكر كل المؤشرات على أنها إنجاز. بالتأكيد مؤشر التضخم أبعد ما يكون عن هدفنا في الخطة الاقتصادية ، وقد اتخذنا عدة إجراءات لخفض التضخم لجميع الأجهزة ، وفي حزمة قصيرة المدى ، سوف نتحرك نحو مزيد من خفض معدل التضخم ، وفي الوقت نفسه ، يقدم كل قسم تقارير أعماله في هذا المجال.

وقال: في إصدار السندات المالية الحكومية ، مقارنة بأول 5 أشهر من العام السابق ، أصدرنا سندات أقل بنسبة 50٪.

واضاف خاندوزي: فيما يتعلق بزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد ، كان معدل ​​الزيادة 2000 ميغاواط في سنوات الحكومة السابقة ، لكن في الحكومة الحالية ، قمنا بزيادة القدرة بأكثر من 6000 ميغاواط ، ومر فصل الصيف بدون انقطاع في التيار الكهربائي.