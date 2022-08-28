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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: نحن بالتأكيد أقرب إلى اتفاق مع ايران مما كنا عليه قبل أسبوعين

الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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