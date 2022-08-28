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خلال ساعات.. 70 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

خلال ساعات.. 70 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأحد، رصد 70 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وغارة للطيران التجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية، و18 خرقا بقصف مدفعي، و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي سياق منفصل أصيبت امرأة مسنّة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في محافظة تعز.

وأفاد موقع المسيرة أن امرأة مسنة أصيبت برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الضبة بمديرية الصلو.

وكانت أصيبت امرأة أمس السبت، إثر عملية قنص نفذها مرتزقة العدوان في منطقة الشاقب بمديرية صالة.

يأتي ذلك في سياق الخروق المتواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في مختلف المحافظات.

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