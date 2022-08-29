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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب سلواد برام الله

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب سلواد برام الله
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء الأحد، تجاه قوات الاحتلال قرب مدخل سلواد برام الله بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطین

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية، افادت بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه نقطة لجيش الاحتلال قرب سلواد، ما أدى لاندلاع اشتباك عنيف بين المقاومين وجنود الاحتلال.

وأوضحت المصادر، بأن مركبات إسعاف (إسرائيلية) تتجه نحو مكان عملية إطلاق النار قرب بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

كما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب بلدة النبي صالح، مما ادى الى اصابة جندي بشكل طفيف.

وفي عملية أخرى، نفذ مقاومون عملية اطلاق نار تجاه جيش الاحتلال على شارع "يتسهار" بالقرب من طريق المربعة، دون اصابات.

جدير ذكره أنه يقوم مقاومون من كتائب "سرايا القدس" المنتشرة في مختلف مناطق الضفة المحتلة بعمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيها على الحواجز العسكرية وقرب المستوطنات الصهيونية.

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