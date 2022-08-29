طهران تستضيف الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين ايران وبوليفيا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الجولة الرابعة من المشاورات السياسية التي جرت الاحد في طهران بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبوليفيا برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وفردي ماماني نائب وزير العلاقات الخارجية البوليفي، حيث تناول الجانبان بالبحث أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك التطورات على الساحة الدولية.

وخلال هذه الجولة، أشار باقري الى تجربة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الضغوط الخارجية، وصرح: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لاشراك الدول المستقلة بخبراتها التي اكتسبتها على مدى 4 عقود من الصمود والتقدم.

وفي إشارة إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخلص دول المنطقة من ظاهرة الإرهاب الشريرة ، قال باقري: لقد تجاوزت المقاومة اليوم نطاق الثقافة والخطاب الصرف وأصبحت نموذجًا شاملاً وفعالاً للحكم.

وقال مساعد وزير الخارجية: إن ثقافة المقاومة أصبحت مكونًا مهمًا من مكونات الأمن القومي في العديد من دول المنطقة ، وفي هذا السياق ، يجب الاقرار بأن وحدة أراضي بعض دول المنطقة مدينة لانتشار ومأسسة ثقافة المقاومة بين شعوب هذه الدول.

من جانبه اشار نائب وزير العلاقات الخارجية البوليفي في هذا الاجتماع إلى التعاون والتجربة الناجحة للبلدين في التفاعلات الدولية، داعيا الى تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

واعتبر فردي ماماني التعاون بين دول "الجنوب –جنوب" وخاصة في مجال الزراعة والقضايا الثقافية والسياحة والتجارة وتربية الماشية ضمن المجالات المناسبة للتعاون بين البلدين.