تركيا تأمر الائتلاف السوري المعارض بالرحيل والاخير يبحث عن بديل

العالم - سوريا

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء، نقلا عن بعض المصادر، انه خلال اللقاء الذي جرى الاسبوع الماضي بين أحد المسؤولين الاتراك مع "سالم المسلط " رئيس "الائتلاف الوطني السوري المعارض" ،قال هذا المسؤول التركي ان أنقرة عازمة تماما على اعادة العلاقات مع دمشق ، ويجب على "المعارضة السورية" أن تتكيف مع هذا الواقع. وفي هذا الاطار يجب على المعارضة أن تسعى وراء العثور على بلد بديل ( للهجرة ) ووقف جميع أنشطتها السياسية والإعلامية داخل تركيا.

وخلال الاسابيع الاخيرة غيرت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية لهجتها ازاء الحكومة التركية ، منتقدة بشدة طريقة تعامل الاتراك مع اللاجئين السوريين.

وبحسب مصادر مطلعة، وافق الطرف السوري (المعارض) في هذا اللقاء على طلب أنقرة بمغادرة الاراضي التركية. "سالم المسلط" رئيس الائتلاف المعارض اقترح الهجرة الى العربية السعودية ، الا ان "عبد الرحمن مصطفى" ، رئيس الحكومة المؤقتة ( الهيئة الإدارية لتقديم الخدمات في المناطق الواقعة تحت الوصاية التركية في شمال سوريا ) اقترح الأردن ؛ وعلى الرغم من انه اعترف بأن أنشطتهم ستكون محدودة أيضا في الأردن.