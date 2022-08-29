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الحكومة الايرانية توافق على تعدين العملات المشفرة

الحكومة الايرانية توافق على تعدين العملات المشفرة
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا فاطمي امين عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة وقال: انه من الآن فصاعدًا ، يمكن استخدام العملات المشفرة للواردات.

العالم - ايران

وقال فاطمي أمين في تصريح له بهذا الصدد: تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، الموافقة على تعدين العملات المشفرة. كان هذا القرار موجودًا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت ، ولم تُمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء وتشغيل.

وأضاف: من خلال تحليل قضية العملة المشفرة في الحكومة ، تمت الموافقة على جزء من أحكامها، وبناءً على ذلك ، يمكننا منح الوحدات المعنية رسميًا تراخيص التأسيس والتشغيل.

وقال فاطمي أمين: انه في الأسابيع القليلة الماضية ، تم تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة. من الآن فصاعدًا ، يمكن استخدام العملات المشفرة.

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