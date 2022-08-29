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محمد على الحوثي ينفي تسريبات عن ضربات إسرائيلية مزعومة لليمن

محمد على الحوثي ينفي تسريبات عن ضربات إسرائيلية مزعومة لليمن
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

نفى عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" في اليمن محمد علي الحوثي، تسريبات إعلامية عن ضربات إسرائيلية لبلده.

العالم - اليمن

وأوضح محمد علي الحوثي في تصريحات اعلامية له لـ"الميادين"، قائلا: "التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة"، مؤكدا أن "إسرائيل لم تضرب في اليمن، ولم يحصل، أي مما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص".

وقال محمد علي الحوثي: "كنا ونريد ونتمنى أن تكون معركتنا مباشرة مع العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "المعركة الكبرى التي يجب أن يحشد لها الشعب اليمني وشعوب الأمة، هي معركة تحرير الأقصى".

وأكمل: "نعتبر الحرب مع دول العدوان بروفات فقط من أجل الوصول إلى تحرير الأقصى".

المصدر - رأي اليوم

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محمد على الحوثي ينفي تسريبات عن ضربات إسرائيلية مزعومة لليمن