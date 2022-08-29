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بالفيديو.. استمرار تلاعب امريكا بالهوية الافغانية

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المركز الافغاني للدراسات والاعلام عبد الجبار بهير ان الولايات المتحدة الامريكية منذ عشرين سنة وهي تحتل افغانستان لكن كان هناك الحكومة الافغانية التي جاءت نتيجة الاحتلال الامريكي لافغانستان.

العالم – خاص بالعالم

واضاف عبد الجبار بهير انه كان هناك مكتسبات واضحة لامريكا لكن هذا لا يعني انها استطاعت تقديم نموذج للحكومة الافغانية القوية المقبولة على الاقل حتى للذين يتعاملون مع واشنطن.

واكد رئيس المركز الافغاني للدراسات والاعلام ان امريكا لم تأتي لبناء افغانستان وانما جاءت لان تحارب الارهاب الكاذب وبحسب تصريحات امريكية قبل غزو افغانستان فان الارهاب الدولي موجود في افغانستان ويجب القضاء عليه.

واشار عبد الجبار بهير انه في النهاية قامت واشنطن بالجلوس والحوار مع قادة "طالبان" رغم انها صنفتهم كارهابيين وهي لاتزال مستمرة في التلاعب بالهوية الافغانية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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