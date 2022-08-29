شاهد..صور الأسير عواودة هيكل عظمي لم تحرك العالم بعد..!

العالم-فلسطين

فبحسب الصور التي نشرتها العائلة، فقد أصبح جسد الأسير عواودة أشبه بالهيكل العظمي، وسط صمت العالم أمام هذه المعاناة التي اقتربت من الخمسة شهور، ودون أن تحرك الانسانية ساكناً أمام هذه الجريمة التي يمارسها الاحتلال بحقه.

العديد من المواطنين والنشطاء غردوا تضامناً مع هذه الصور القاسية للأسير عواودة والتي تدل على سادية الاحتلال وإجرامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، حيث رصدت وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" مجموعة من هذه التغريدات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها ما قاله رئيس مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف :" أي كيان هذا؟.. تخيل أن هذا الشخص بضعفه وشحوبه يرى فيه الاحتلال خطرا فيرفض إطلاق سراحه ويصر على استمرار اعتقاله تعسفيا دون لائحة إتهام"..

بدوره، علق حساب سائقي شاحنات السعودية والامارات والأردن بقوله:" الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، حسبنا الله ونعم الوكيل، خاتماً التعليق "الحرية للأسير خليل عواودة".

وعلق حساب عماد بمنشور له قائلاً :"وعليكم دوماً أن تستشعروا وجع من يضحي من أجلكم ، ووجع من يدافع عن كرامتكم ، ووجع من يأن ويتوجع من أجل رفعتكم، والأسير خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ ستة أشهر". "

وفي السياق ذاته أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته للصور التي نشرت، الأحد، للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما، واصفاً إياها بـ"المروّعة".

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الأحد، بأن "المعتقل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه فيجب الإفراج عنه فورا".