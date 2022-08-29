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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: الهدف من مفاوضات فيينا هو إزالة الاتهامات ضد البلاد وإلغاء الحظر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قباطية جنوب جنين واندلاع اشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين الفلسطينيين
مراسل العالم: شهداء وجرحى بنيران الشرطة النيجيرية على مسيرة عاشورائية فى بلدة "سوبا" التابعة لمحافظة زاريا
وفد صنعاء في مفاوضات الأردن: الطرف الآخر يواصل أساليبه المعيقة ومنها امتناعه عن الحضور في اللقاءات واستمراره بخروقاته للهدنة
وفد صنعاء في مفاوضات الأردن: نطالب بفتح الموانئ أمام سفن المشتقات النفطية والتجارية والتوقف عن التضييق والقرصنة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: نحن بالتأكيد أقرب إلى اتفاق مع ايران مما كنا عليه قبل أسبوعين
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال الاسرائيلي يؤجل محاكمة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي حتى 31 من الشهر الجاري
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال الاسرائيلي يؤجل محاكمة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي حتى 31 من الشهر الجاري
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: الهدف من مفاوضات فيينا هو إزالة الاتهامات ضد البلاد وإلغاء الحظر
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.