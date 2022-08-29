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وزير النفط يصل عسلوية لافتتاح مشاريع اقتصادية

وزير النفط يصل عسلوية لافتتاح مشاريع اقتصادية
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير النفط "جواد أوجي " مطار الخليج الفارسي في مدينة عسلوية صباح اليوم الاثنين لافتتاح مشاريع نفطية واعمارية بمناسبة اسبوع الحكومة.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يفتتح الوزير الكتلة الأولى لمحطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في عسلوية بقدرة 480 ميغاواط، ومشروع إزالة مفاعلات مكثفات الغاز للمرحلتين 2 و 3 من حقل بارس الجنوبي وافتتاح العديد من مشاريع البناء الأخرى.

من جهة اخرى أكد مدير شركة الغاز الوطنية الايرانية " مجيد جكني" في تصريح له امس الاحد تحصيل 1.6 مليار دولار من مستحقات تصدير الغاز للعراق.

وأوضح قائلا: ان مكانة ايران إرتقت بمجال تجارة الغاز، حيث تم تحقيق رقم قياسي بتصدير مكثفات الغاز في السنوات الثلاث الماضية، وأن عوائد تصدير الغاز نمت 64 بالمئة وتصديره لتركيا زاد 11 بالمئة والمفاوضات مستمرة بهذا المجال.

وأكد أنه تم تحصيل 1.6 مليار دولار من مسحتقات تصدير الغاز الايراني للعراق ونمو مقايضة الغاز بنسبة 138 بالمئة، فضلا عن استمرار مقايضة الغاز مع أرمينيا واجراء مفاوضات مع مختلف الدول سيم بلدان الجوار بهذا الشأن.

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