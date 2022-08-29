شاهد موقف طهران وواشنطن بعد قرب حسم المفاوضات

خاص بالعالم

وزارةُ الخارجيةِ الايرانية وعلى لسانِ المتحدثِ باسمِها ناصر كنعاني قالتْ إنّ القضايا المتبقيةَ تتعلقُ برفعِ الحظر، وهي قضايا قليلةٌ لكنّها جوهريةٌ وحساسةٌ ومصيرية ونأملُ بأنْ تتصرفَ واشنطن بعقلانية، وتتخذَ القرارَ السياسيَ الذي يضمَنُ مصالحَ ايران ومطالبَها المشروعة.

كنعاني شددَ على أنَّ طهران لن تتراجعَ عن خطوطِها الحمراء في المفاوضات، وأنَّها ستردُّ على اميركا في أقربِ فرصة، بعدَ حسمِ نتائجِ الاجتماعاتِ التخصصيةِ والفنية، مشيراً الى أنّ موضوعَ الردِ على الطرف الاميركي دخلَ حيَّزِ الدراسةِ بالفعل عبرَ اجتماعاتٍ فنيةٍ وتخصصية.

واضاف كنعاني، "إنّ ايران تتابعُ بجدية موضوعَ التوصلِ الى اتفاق، وتعتقدُ بأنّ استئنافَ الاتفاق النووي يصبٌّ في مصالحِ البلاد ويتناغمُ مع مصالحِها ومصالحِ الاطرافِ الأخرى ايضاً، لكنّها تؤكدُ في الوقتِ نفسِه على أنّ تنفيذَ التعهداتِ يجبُ أنْ يتمَّ من قِبَلِ كِلَا الطرفَين".

من جانبهِ، بحثَ وزيرُ الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان خلالَ اتصالٍ هاتفيٍ مع نظيرهِ العماني 'بدر البوسعيدي' آخِرَ مستجداتِ محادثاتِ إلغاءِ الحظر، إضافةً الى قضايا ثنائية وإقليمية. واكدّ أنّ النظرَ في ردِ الجانبِ الاميركي يجري بعناية، واَنّ طهران ستعلنُ رأيَها بعد المراجعةِ والاستنتاج، مشدداً على اَنّ الإرادةَ الايرانية مبنيةٌ على تحقيقِ اتفاقٍ جيدٍ ومستقرٍ وقوي.

وعلى الصعيدِ الأميركي فقد أعربَ مسؤولو البيتِ الأبيض عن اعتقادِهم بأنّ العودةَ للاتفاقِ النووي مع ايران والدبلوماسية، هما أفضلُ حل. وقال المتحدثُ باسمِ الأمنِ القومي للبيتِ الأبيض، جون كيربي، إنّ واشنطن قدّمتْ ردَّها على مُسوَّدةِ الاتحادِ الاوروبي لإحياءِ الاتفاقِ النووي، وتأملُ بتحقيقِ نتيجةٍ إيجابية، وأضافَ كيربي أنّ المتفاوضين باتوا أقربَ اليومَ للتوصلِ إلى اتفاقٍ ممّا كانوا عليه قبلَ أسبوعَين.