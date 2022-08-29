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رئيسي :يجب تقسيم طاقات وثروات البلاد على اساس العدالة

رئيسي :يجب تقسيم طاقات وثروات البلاد على اساس العدالة
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

استهل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي مؤتمره الصحفي الاول الذي عقده اليوم الاثنين ، بالتنويه الى ان ميزانية العام الايراني الحالي نظمت على اساس العدالة والاخذ بعين الاعتبار الطاقات لكافة المناطق الايرانية واضاف :  تقسيم الطاقات والثروات يجب ان يستند الى العدالة .

العالم - ايران

وتابع الرئيس رئيسي في مؤتمره الصحفي الاول الذي عقده بحضو المراسلين المحليين والأجانب قائلا : يجب ان نقوم باصلاح المؤسسة لمواجهة الفساد ومواجهة الفاسدين وعملنا على محاربة الفساد الاداري في بعض المناطق .

واكد مسؤولية رؤساء المؤسسات والوزارات على صعيد مكافحة الفساد وقال : نؤكد بان الحكومة مسؤولة عن مواجهة الفساد واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد .

واستطرد قائلا : سعينا خلال العام الماضي تجنب القضايا التي لاتحل مشاكل الشعب واضاف : اكدنا على ضرورة ادخال الطاقات الشبابية الى مجال الادارة وضرورة تحمل المسؤولية وامتلاك الجراة لحل المشاكل والعقد .


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