رئيسي :يجب تقسيم طاقات وثروات البلاد على اساس العدالة

العالم - ايران

وتابع الرئيس رئيسي في مؤتمره الصحفي الاول الذي عقده بحضو المراسلين المحليين والأجانب قائلا : يجب ان نقوم باصلاح المؤسسة لمواجهة الفساد ومواجهة الفاسدين وعملنا على محاربة الفساد الاداري في بعض المناطق .

واكد مسؤولية رؤساء المؤسسات والوزارات على صعيد مكافحة الفساد وقال : نؤكد بان الحكومة مسؤولة عن مواجهة الفساد واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد .

واستطرد قائلا : سعينا خلال العام الماضي تجنب القضايا التي لاتحل مشاكل الشعب واضاف : اكدنا على ضرورة ادخال الطاقات الشبابية الى مجال الادارة وضرورة تحمل المسؤولية وامتلاك الجراة لحل المشاكل والعقد .



