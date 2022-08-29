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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس ابراهيم رئيسي: لماذا اقدموا على اغتيال القائد سليماني وهذا دليل خوفهم من القدرات الايرانية
الرئيس ابراهيم رئيسي: اهالي غزة يدافعون عن انفسهم والكيان الصهيوني عاجز عن مواجهتهم
الرئيس ابراهيم رئيسي: على الكيان الصهيوني ان يرى هل بامكانه ان يواجه المقاومة الفلسطينية ويضمن امنه
الرئيس ابراهيم رئيسي: اغتيال علمائنا النووية لن يفت في عزيمتنا ومسيرتنا
الرئيس ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني ما كان يريد ان تحصل ايران على التقنية النووية لكن ايران حصلت على هذا التقنية ولايمكن لاحد ان يحرمنا منها
الرئيس ابراهيم رئيسي: التقنية النووية حق ايران المسلم ولايمكن لاحد منعها من هذا الحق واكدنا بانه لامكان للاسلحة النووية في عقيدتنا النووية
الرئيس ابراهيم رئيسي: عازمون على تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين الايرانيين
الرئيس ابراهيم رئيسي: فيما يتعلق بالحكومة الذكية فانه يجب ان تكون كافة المعلومات في خدمة المواطنين
الرئيس ابراهيم رئيسي: وعدت بتشكيل دوريات المراقبة للمدراء وستشمل المراقبة عمل وقرارات كافة المدراء
الرئيس ابراهيم رئيسي: نؤكد على رفع مستويات الاستثمار وتقديم المساعدات المالية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
الرئيس ابراهيم رئيسي: ما قامت به الحكومة بشان المساعدات المالية فقد قمنا بمساعدة الكثير من العوائل التي تعاني من الفقر المدقع
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.