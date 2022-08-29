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غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور محطة زابوروجيه هذا الأسبوع

غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور محطة زابوروجيه هذا الأسبوع
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.

العالم - الازمة الاوكرانية

وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "لقد حل أخيرا هذا اليوم. بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها بالفعل إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. أنا فخور بقيادة هذه البعثة التي ستصل إلى المحطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ستضم البعثة 14 شخصا، معظمهم من دول محايدة، بما في ذلك رئيس الوكالة الأرجنتيني رافائيل ماريانو غروسي. ولن تضم البعثة أي ممثل عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تلقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانات أمنية من روسيا وأوكرانيا تسمح بإرسال بعثة الوكالة إلى المحطة. وقبل ذلك تحدث ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتفق الرئيسان على أهمية زيارة البعثة للمحطة بأسرع وقت ممكن.

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