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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس ابراهيم رئيسي: نسعى لتحييد اجراءات الحظر وابطال مفعوله وشكلنا لجنة برئاسة النائب الاول ونعمل على موضوع رفع الحظر
الرئيس ابراهيم رئيسي: الحديث عن فرص العمل نقصد ضرورة اعادة الشركات التي كانت معطلة خلال الحكومات السابقة
الرئيس ابراهيم رئيسي: يجب توفير فرص العمل وتمكنا خلال ستة اشهر الماضية بتوفير 970 الف وظيفة عمل
الرئيس ابراهيم رئيسي: على القطاع الخاص ان يشارك واطلقنا وعود ببناء اربعة ملايين وحدة سكنية خلال اربعة اعوام وسنمضي في هذا الاتجاه
الرئيس ابراهيم رئيسي: عندما نتحدث بشان انشاء الوحدات السكنية فانه بامكان القطاع الخاص ان يشارك في هذا المجال
الرئيس ابراهيم رئيسي: كل ما نحتاجه للانشاء متوفر وان العمل بدأ لتشييد المساكن وتم تحديد الاراضي الخاصة
الرئيس ابراهيم رئيسي: نحتاج الى بناء مليون وحدة سكنية سنويا لانه لم يتم العمل بهذا الخصوص خلال الحكومات الماضية
الرئيس ابراهيم رئيسي: الوعود حول توفير فرص العمل لم تكن انتخابية
الرئيس ابراهيم رئيسي: اذا اقدموا على خطوة متهورة ربما لن يبق عندها شئ من الكيان الصهيوني
الرئيس ابراهيم رئيسي: لماذا اقدموا على اغتيال القائد سليماني وهذا دليل خوفهم من القدرات الايرانية
الرئيس ابراهيم رئيسي: على القطاع الخاص ان يشارك واطلقنا وعود ببناء اربعة ملايين وحدة سكنية خلال اربعة اعوام وسنمضي في هذا الاتجاه
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.