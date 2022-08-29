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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس ابراهيم رئيسي: حول الاتفاق النووي يجب ان تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من الغاء الحظر واغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الذرية النووية
الرئيس ابراهيم رئيسي: الرئيس اردوغان اوعز للمسؤولين الاتراك برفع القلق الايراني بخصوص حصة المياه
الرئيس ابراهيم رئيسي: تركيا دولة جارة ولدينا تعاون ثنائي واقليمي معها وخلال زيارة اردوغان الى ايران طرحت موضوع حصة ايران المائية
الرئيس ابراهيم رئيسي: قدمنا المشروع المستعجل للبرلمان واذا ما وافق فانه سيسهم في خفض الاسعار
الرئيس ابراهيم رئيسي: قدمنا المشروع المستعجل للبرلمان لخفض الاسعار لان هناك مواد دستورية تحتم الالتزام بها
الرئيس ابراهيم رئيسي: الحكومة تعمل على خفض التكاليف عن عاتق الشعب الايراني
الرئيس ابراهيم رئيسي: نبذل جهودا حثيثة لرفع اجور المدرسين والمتقاعدين والموظفين بقدر ما تسمح الميزانية
الرئيس ابراهيم رئيسي: اتخذنا خطوة جبارة في مجال رفع اجور العمال وهذا لايتقارن مع ما قامت به هذه الحكومة مع الحكومات الماضية
الرئيس ابراهيم رئيسي: اهتمام الحكومة بالقضايا الثقافية كان جادا
الرئيس ابراهيم رئيسي: اهتمام الحكومة بموضوع الثقافة هو اكثر مما كان عليه في الحكومات السابقة
الرئيس ابراهيم رئيسي: اهتمام الحكومة بموضوع الثقافة هو اكثر مما كان عليه في الحكومات السابقة
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش
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