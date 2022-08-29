الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بن حبتور يلتقي قيادة النقابة الوطنية للتعليم العام

بن حبتور يلتقي قيادة النقابة الوطنية للتعليم العام
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء اليمن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن المعلمين والمعلمات هم جوهر العملية التعليمية والعامل المحوري لنجاحها، وتحقيق غاياتها في خدمة حاضر ومستقبل اليمن.

العالم - اليمن

وحسب موقع "أنصار الله"، أشار رئيس الوزراء، لدى لقائه اليوم الاثنين، قيادة النقابة الوطنية للتعليم العام برئاسة عادل الوهباني، إلى أن حكومة الإنقاذ لن تدّخر جهدا في سبيل الحد من معاناة هذه الشريحة الواسعة التي تتحمّل مسؤولية وطنية وإنسانية تجاه أجيال اليمن في الحاضر والمستقبل.

واستمع رئيس الوزراء، أثناء اللقاء، إلى شرح من رئيس النقابة الوهباني وأمينها العام، ناجي محيي الدين، عن سير نشاط النقابة التي تم تأسيسها في عام 2012م، وفقا للإجراءات القانونية واللائحية المعتمدة، وبعيدا عن السياسية وتأثيراتها.

وأوضحا أن النقابة تمارس نشاطها من خلال مركزها الرئيسي وفروعها في المحافظات لخدمة المعلمين وقضاياهم العامة، والتعبير عن أوضاعهم ومتطلباتهم، لا سيما خلال الفترة الراهنة.

وعبّرا عن تطّلع النقابة إلى إسناد الحكومة للمعلمات والمعلمين من خلال المكانيات المتاحة، بما في ذلك صندوق دعم المعلم، وتفعيل نشاطه في إسنادهم.

وذكر الوهباني ومحيي الدين الآثار التي يخلفها الظرف الاستثنائي الراهن على هذه الشريحة وأسرهم ومعاناتهم، نتيجة عدم مقدرتهم على دفع التزاماتهم تجاه الآخرين.

روابط ذات صلة

بن حبتور يستقبل نائبة المدير التنفيذي لليونيسف

صنعاء: لقاء وفدنا الوطني مع الجانب الروسي ينطلق من تقاطع المصالح المشتركة

رسميا.. صنعاء تعلن شروطها لتجديد الهدنة

رئيس الوزراء اليمني: المال السعودي الإماراتي عجز أن يركع صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فصول شتاء "مروعة" تنتظر أوروبا!

كيف تؤثر وضعية جسمك على فاعلية بلع حبوب الدواء؟

بن حبتور يلتقي قيادة النقابة الوطنية للتعليم العام

قيادي في حماس يعلق على عملية إطلاق النار في سلواد

يونيسيف: أكثر من 10 آلاف طفل يمني قتلوا واصيبوا جراء العدوان

شرطة الاحتلال تعتقل عروسا أثناء حفل زفافها + فيديو