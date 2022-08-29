الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم واحد

العالم - الازمة الاوكرانية

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري، إن القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الروسي، تمكنت عمليا من تصفية الكادر المؤهل بسلاح الجو الأوكراني.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة نوفوستي الروسية، انه "تم بشكل فعلي القضاء على كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، وخاصة العاملين على طائرات ميغ-29، وسو-27، وسو-25. وتم تحقيق ذلك بفضل الأداء الفعال من جانب القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الروسي".

وأشار المصدر، إلى أن سلطات كييف، وبهدف تعويض النقص الكبير في كادر الطيارين، أخذت ترسل طلاب المعاهد الجوية للمشاركة في العمليات القتالية رغم انعدام الخبرة لديهم. ووفقا له، يتم إسقاط هؤلاء الطيارين في أول تحليق أو في التحليق الثاني.

وأشار المصدر أيضا إلى أن الدول الغربية بذلت جهودا حثيثة لتجنيد طيارين أجانب للعمل على الطائرات السوفيتية بموجب عقد في بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، مؤكدا أن بعض الذين وافقوا على ذلك "يرقدون حاليا في المقابر أو المستشفيات".