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الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي

الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ، اليوم الاثنين، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي.

العالم - العراق

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