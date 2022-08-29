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مصادر عراقية: رئيس التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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