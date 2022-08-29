امريكا ومرحلة الافول الذي يسبق الانهيار

العالم - نوافذ

فلا غروة اذا هي حجزت اصول اموال لشعوب وجماعات وافراد لكنها اليوم هي والغرب في مرحلة من الوهن والضعف والتراجع وما نشهده هو الافول الذي يسبق الانهيار.

افغانستان ها هي تهزم مرة اخرى وتخرج ذليلة كما خرجت سابقا من لبنان ومن قبله فيتنام، خروج مذل بطعم الهزيمة فمشاهد كابول في افغانستان متطابقة تماما مع مشاهد سايغون في فيتنام.

هذا الموضوع يناقشه برنامج "نوافذ" مع ضيوف الحلقة: الباحث السياسي هادي قبيسي والباحث في العلاقات الدولية رياض عيد ورئيس المركز الافغاني للدراسات والاعلام عبد الجبار بهير.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6332048

https://www.alalam.ir/news/6332073