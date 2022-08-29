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العراق: الرئاسات الاربع تدعم عقد جولة جديدة من الحوار الوطني

العراق: الرئاسات الاربع تدعم عقد جولة جديدة من الحوار الوطني
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث الاخرى لبحث مستجدات السياسية على الساحة الوطنية، فيما تم الكشف عن مخرجات الاجتماع.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي في بيان أن "الاخير استضاف اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية".

ووأكد الاجتماع أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد".

وجدد الاجتماع دعمه "لدعوة الكاظمي حول عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

وشدد المجتمعون على "التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي".

ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة".

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