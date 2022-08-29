الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: لا يبدو أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن دعوى التيار الصدري بحل البرلمان تختلف عن قرار مجلس القضاء الأعلى

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف ما وراء قرار السيد الصدر بالاعتزال نهائياً

مسؤول عسكري: وزارة الدفاع توفر حاجة القوات المسلحة حسب التهديدات

شاهد بالفيديو.. رئيسي: الوجود الامريكي في المنطقة يهدد الامن ويسبب المشاكل

العراق: الرئاسات الاربع تدعم عقد جولة جديدة من الحوار الوطني

الاحتلال الامريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

الطيران العراقي يقصف أوكارا لداعش في الانبار