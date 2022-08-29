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القوات الأمنية العراقية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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