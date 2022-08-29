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محلل سياسي: هناك أياد تعبث بأمن العراق وتثير الفوضى

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي أحمد السراجي أن قرار السيد مقتدى الصدر بالاعتزال عن العملية السياسية "ليس انسحابا بل هو اشارة لانصار التيار الصدري حتى يفعلوا ما يشاؤون".

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم، وخلال تغطية خاصة حول اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمل السياسي نهائيا، لفت السراجي الى عدم توقعه حصول أية تهدئة في الموضوع، خاصة مع وجود اقتحامات للممتلكات العامة والخاصة، مشيرا الى أن هناك أياد تبعث بأمن العراق وتريد اثارة الفوضى له.

هذا وذكرت مصادر عراقية ان رئيس التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر اعلن الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف.

واصدر مكتب السيد الصدر يصدر يمنع فيه ممارسة أي نشاط باسم التيار الصدري، كما يمنع رفع الشعارات والاعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري.

كما منع مكتب السيد الصدر استخدام وسائل الاعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. محلل سياسي: هناك أياد تعبث بأمن العراق وتثير الفوضى