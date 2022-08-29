الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قاووق : لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغيير هوية لبنان وموقعه

قاووق : لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغيير هوية لبنان وموقعه
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في كلمة القاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة طورا في ملعب مجمع الغدير، في حضور مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، أن "الخطوة اللازمة والضرورية لتخفيف معاناة اللبنانيين، تكمُن في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات، حتى تتصدى لوقف الانهيار ومعالجة الأزمات".

العالم-لبنان

وأكد أن "أولوية حزب الله هي وقف الانهيار وتخفيف معاناة اللبنانيين الحياتية والمعيشية، ولكن أولوية أتباع السفارتين الأميركية والسعودية، هي الاشتباك السياسي والتحدي وأخذ البلد إلى المواجهة السياسية".

وشدد على أن "التدخلات الأميركية في الاستحقاق الرئاسي، هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية، وله نتيجة وحيدة، هي تعقيد الاستحقاق".

وختم : إن "لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية ولا لكل السفارات الأجنبية، أن تغيّر شيئاً من هوية ودور وموقع لبنان، ولن يأتِ اليوم الذي يكون فيه لبنان تابعاً لعرب التطبيع".

روابط ذات صلة

فضل الله: نرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية اللبنانية

رعد: المقاومة مصممة على المضي من أجل حق لبنان في استثمار حقوقنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مهجة القدس: جلسة للأسير خليل عواودة للنظر في الالتماس المقدم له..غدا

قاووق : لبنان المقاومة والكرامة لن يسمح للسفارة الأميركية بتغيير هوية لبنان وموقعه

قتلى وجرحى وحرق منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة بريف الرقة الشرقي

الخارجية الألمانية: حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس قرار غير معقول

بالفيديو: كوريا الجنوبية تطور قوارب عسكرية اعتراضية عالية السرعة

بالفيديو.. محلل سياسي: هناك أياد تعبث بأمن العراق وتثير الفوضى