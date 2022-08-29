ما هي الاسباب التي دفعت السيد مقتدى الصدر الى الاعتزال؟

خاص بالعالم

وقال علي الصاحب العراقي: ان السيد مقتدى الصدر فضل الاعتزال بعدما اصبحت العملية السياسية مملة ومزعجة وفارغة المحتوى وعدم الجدوى، مشيراً الى ان قرار السيد الصدري لا يعد استسلاما.

ولفت الى ان التشنجات الحالية لا تخدم البلاد بتاتا، داعياً الحذر عن الفتنة والانفلات الامني الذي يخدم اعداء العراق الذين يتربصون به، لكنه لفت الى انه قد تمضي الأمور الى التهدئة وسوف تصدر الأوامر للمعتصمين بالانسحاب من البرلمان العراقي.

واكد علي الصاحب العراقي، انه من المتوقع أن تتدخل الأجهزة الأمنية لاعادة الهدوء والاستقرار، وربما سيعود السيد الصدر الى جمهوره اذا شعر أن هذا الجمهور بدأ يصّعد، وليس من المستبعد وجود جهات أو أشخاص يدفعون التيار الصدري الى التصعيد.

واوضح علي الصاحب العراقي انه من المتوقع أن يصدر القضاء قرارا بعودة أعضاء التيار الصدري الى البرلمان.

هذا وذكرت مصادر عراقية ان رئيس التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر اعلن الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف.

واصدر مكتب السيد الصدر يصدر يمنع فيه ممارسة أي نشاط باسم التيار الصدري، كما يمنع رفع الشعارات والاعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري.

كما منع مكتب السيد الصدر استخدام وسائل الاعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي باسم التيارالصدري.

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