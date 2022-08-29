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العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد اعتبارا من الثالثة والنصف من ظهر اليوم

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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