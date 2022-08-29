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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في القصر الرئاسي
مراسل العالم: الأجهزة الأمنية تحاول منع أنصار التيار الصدري من دخول العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء
مصادر عراقية: مكافحة الشغب العراقية تحاول اخلاء القصر الجمهوري
مصادر عراقية: اغلاق محطات الوقود في العديد من مناطق العاصمة بغداد
مراسل العالم: لا يوجد التزام بحظر التجول الذي فرضته الاجهزة الأمنية
مراسل العالم: اننا امام مشهد خطير
مراسل العالم: رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وقف متفرجا تجاه ما يجري
الكاظمي: تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية
مصطفى الكاظمي: التطورات الخطيرة التي جرت اليوم إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها
مصادر عراقية: الكاظمي يطلب من السيد مقتدى الصدر توجيه أنصاره بالانسحاب من القصر الجمهوري
قوات الأمن العراقي تغلق جسري الجمهورية والسنك في بغداد والطريق المؤدي إلى التلفزيون الحكومي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش
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