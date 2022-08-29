الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: اغلاق شركة نفط ذي قار من قبل التيار الصدري

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: موقف القوى السنية العراقية يثير الاستغراب

تحت عنوان "موحدون في إسناد الأسرى" غزة.. وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: هناك سؤال محيّر يطرحه العراقيون نتيجة الوضع الراهن!

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مباحثات رفع الحظر ومآل المسار الإيجابي

الدفاع الروسية: أسقطنا طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة زاباروجيا

العميد سريع :  لن نتردد في الرد على أي حماقة صهيونية