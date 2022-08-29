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انطلاق تدريبات عسكرية لألمانيا وإسبانيا في الأجواء الإستونية

انطلاق تدريبات عسكرية لألمانيا وإسبانيا في الأجواء الإستونية
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "Postimees" بأنه انطلقت اليوم الاثنين في إستونيا تدريبات عسكرية مشتركة لسلاح الجو الألماني والإسباني.

العالم- أوروبا

وقالت الصحيفة إن المقاتلات الألمانية والإسبانية من طراز "Eurofighter Typhoon" "ستجري سلسلة من الرحلات التدريبية على ارتفاعات منخفضة".

وأضافت أن منطقة التدريبات تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية والوسطى من البلاد، فيما لن تنخفض الطائرات إلى ارتفاعات أقل من 152 مترا ومن المخطط أن تنتهي التدريبات في 4 سبتمبر القادم.

وذكرت الصحيفة أن القوات الجوية لحلف الناتو تقوم بدوريات في أجواء إستونيا ابتداء من عام 2004، مشيرة إلى أن مقاتلات الحلف مرابطة حاليا في قاعدة شاولاي الجوية في ليتوانيا وقاعدة إيماري الجوية في إستونيا.

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