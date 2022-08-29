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صنعاء تحاكم 12 أمريكيا متهما بتدمير انظمة الدفاع الجوي

صنعاء تحاكم 12 أمريكيا متهما بتدمير انظمة الدفاع الجوي
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

عقدت المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء اليوم جلسة علنية للنظر في القضية رقم (٣١) لسنة 1443هـ، بواقعة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي والمتهمين فيها عمار محمد عبدالله صالح الأحمر - وكيل جهاز الأمن القومي سابقا، وآخرين من الجنسية الأمريكية وبإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة في حينها علي عبدالله صالح عفاش، تمهيدا وتوطئة للعدوان المخطط الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن.

العالم- اليمن

وأقرت المحكمة بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، منح المحامين المنصبين عن المتهمين صورة من ملف القضية وتقديم ما لديهم من ردود، كما أقرت المحكمة منح النيابة فرصة لتقديم ما لديها من أدلة خلال الجلسة القادمة.

يذكر أن المتهمين الذين تجري محاكمتهم هم:

1- العميد عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا - فار من وجه العدالة.

2- لينكون بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية - فار من وجه العدالة.

3- إدموند جميس هول السفير الأمريكي الأسبق في اليمن خلال ٢٠٠١- ٢٠٠٤م - فار من وجه العدالة.

4- دينيس هادريك رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

5- جنرال روبرت رومن الملحق العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً - فار من وجه العدالة.

6- هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء - فار من وجه العدالة.

7- سانتو بوليتزي ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

8- نيلز تالبوت الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

9- مايك وبلش خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

10- كال كيجو خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

11- راى زهاروفش خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

12- ستيفاني يكر موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

13- هنيا سلوبر موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية - فار من وجه العدالة.

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