المجر: نعتزم توقيع اتفاق مع "غازبروم" لزيادة إمدادات الغاز

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وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".

وأعلن وزير الدولة المجري للتمثيل الدولي تاماس مينتسر، في وقت سابق، أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة بدأت في إمداد بلاده بكمية إضافية من الغاز تبلغ 2.6 مليون متر مكعب يوميا عبر الخط التركي خلال أغسطس/آب الجاري.

وقال مينتسر، في بيان: "حكومة هنغاريا اتخذت قرارا بشراء نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المتفق عليها، ونظرا لظروف السوق الأوروبية حاليا، من الواضح أن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة أمر مستحيل من مصادر غير روسية".

وأضاف: "أجرى وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو مؤخرا محادثات في موسكو، تلتها عدة مفاوضات تجارية، نتج عنها اتفاق، وعليه بدأت غازبروم في تسليم كميات أعلى من الكميات المتعاقد عليها بالفعل".

وبحسب المسؤول الهنغاري، "روسيا ستضخ 2.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا بالإضافة إلى الإمدادات الحالية عبر الخط التركي حتى نهاية أغسطس، وتناقش موسكو وبودابست بالفعل هذا المخطط للشهر المقبل".