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مصادر عراقية: وقف اطلاق النار في المنطقة الخضراء وعودة الهدوء اليها

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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