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"طالبان" تقترب من إبرام عقد لشراء البنزين من روسيا

الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون في وزارة التجارة الأفغانية إنّ حكومة طالبان في المراحل الأخيرة من المحادثات في موسكو، حول شروط عقد لشراء البنزين من روسيا.

العالم- أفغانستان

ووفقا لـ"رويترز" فقد أكد حبيب الرحمن حبيب، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية، أنّ وفداً رسمياً برئاسة وزارة التجارة، يزور العاصمة الروسية ويضع اللمسات الأخيرة على عقود توريد القمح والغاز والنفط.

وقال في رسالة لـ"رويترز": "إنّهم يُجرون مفاوضات مع الجانب الروسي" مضيفاً أنّهم سيُرسلون التفاصيل بمجرد استكمال العقود.

كذلك أبلغ مصدر في مكتب وزير التجارة والصناعة، بأنّ مسؤولين فنيين من الوزارة ومن وزارة المالية، ظلوا في موسكو للعمل على إتمام هذه العقود بعد زيارة لوفد وزاري هذا الشهر.

يُذكَر أنّ الحكومة الأفغانية طلبت استيراد نحو مليون برميل نفط يومياً من روسيا، منتصف الشهر الجاري، مؤكدة أنّها تريد زيادة حجم التجارة مع روسيا.

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