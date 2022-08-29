النفط الايراني يعوض نقص السوق العالمية

العالم - ايران

وافادت بلومبرغ انه وفقا لإحصاءات شركة "كبلر" وهي شركة تتبع الناقلات ، تم مؤخرًا تخزين حوالي 93 مليون برميل من النفط والمكثفات الغازية الإيرانية على المياه في السفن في الخليج الفارسي وساحل سنغافورة وبالقرب من الصين.

هذا فيما قدر معهد "فيرتكسا" كمية هذه الاحتياطيات بنحو 60 إلى 70 مليون برميل. بالإضافة إلى ذلك ، توجد أحجام أصغر في ناقلات النفط الساحلية.

ويعتقد المحللون أن إيران أعدت عددًا كبيرًا من الأساطيل الصغيرة من شحنات النفط التي يمكن أن تدخل السوق قريبًا ؛ لكن حل مشاكل التأمين والنقل ، وكذلك المبيعات الفورية والمؤقتة ، قد يستغرق "القليل من الوقت".

وإن احتمال عودة إيران الكاملة إلى سوق النفط العالمي ورفع الحظر الأميركي يحدث في وضع معقد لتجار النفط. وبدأ المستثمرون العد التنازلي لتطبيق الحظر النفطي الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي من شهر ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك ، سينتهي بيع النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لإدارة بايدن في أكتوبر.

وأثرت إمكانية عودة النفط الإيراني إلى أسواق النفط العالمية على أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وقضت على احتمالات العرض القليلة.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ، فإن احتياطي النفط الخام الإيراني على المياه يقارن بمتوسط ​​إمدادات النفط العالمية اليومية هذا العام ، وهو حوالي 100 مليون برميل يوميًا. ولقد

ووفقًا لامالي محل لورتكسا ، كانت إيران تصدر حوالي مليون برميل من النفط يوميًا بعد أن ألغت الولايات المتحدة إعفاءات استيراد النفط للبلاد. وكانت الصين من أكبر مشتري النفط الإيراني.

وتُظهر إحصائيات شركة كبلر أن أوروبا استهلكت 748 ألف برميل و 528 ألف برميل من النفط الإيراني في عامي 2017 و 2018 على التوالي ، بينما استهلكت آسيا 1.2 مليون برميل وما يقرب من مليون برميل يوميًا من النفط الايراني في هذين العامين على التوالي .